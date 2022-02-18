Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложенную главой МИД России Сергеем Лавровым дату переговоров в конце следующей недели. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путём урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел (России Сергеем. — RT) Лавровым на следующей неделе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину», — написал Прайс в Twitter.

The Russians have responded with proposed dates for late next week, which we are accepting, provided there is no further Russian invasion of Ukraine. If they do invade in the coming days, it will make clear they were never serious about diplomacy. — Ned Price (@StateDeptSpox) February 18, 2022

Ранее стало известно, что Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что переговоры пройдут в Женеве.