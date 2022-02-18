Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели

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Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложенную главой МИД России Сергеем Лавровым дату переговоров в конце следующей недели. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели
  • AP
  • © Susan Walsh

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путём урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел (России Сергеем. — RT) Лавровым на следующей неделе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину», — написал Прайс в Twitter.

Ранее стало известно, что Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что переговоры пройдут в Женеве.

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