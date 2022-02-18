Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову провести встречу в Женеве.

«Как вы слышали, госсекретарь (США Энтони. — RT) Блинкен пригласил министра иностранных дел (России Сергея) Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. И мы надеемся, что они (Россия) примут это приглашение и выберут дипломатию вместо конфронтации», — заявила Томас-Гринфилд в интервью, опубликованном на сайте американского постпредства при ООН.

Ранее стало известно, что Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

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