Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Подробности их беседы не приводятся.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств провели новый разговор.

12 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена.

В ходе беседы российский министр отметил, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.