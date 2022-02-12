Лавров заявил Блинкену о провокационном характере пропагандистской кампании Запада

По американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщил МИД России.

«Министр подчеркнул, что развёрнутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — сообщили в министерстве.

Лавров в беседе отметил, что реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для России положения.

Прежде всего это касается нерасширения альянса и неразмещения ударных систем вооружений вблизи российских рубежей, напомнили в МИД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.