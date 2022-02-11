Путин и Байден планируют провести разговор 12 февраля
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — цитирует его РИА Новости.
В Кремле уточнили, что перед запросом поступило письменное обращение американской стороны.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ожидает телефонного разговора Байдена с Путиным.