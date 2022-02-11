Путин и Байден планируют провести разговор 12 февраля

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.
Путин и Байден планируют провести разговор 12 февраля
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — цитирует его РИА Новости.

В Кремле уточнили, что перед запросом поступило письменное обращение американской стороны.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ожидает телефонного разговора Байдена с Путиным.

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