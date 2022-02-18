Лавров заявил, что он и Блинкен заинтересованы в новой встрече

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал RT возможность новой встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Лавров заявил, что он и Блинкен заинтересованы в новой встрече
  • AP

«Мы договаривались с госсекретарём Энтони Блинкеном, что, когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — сказал Лавров.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели.

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