Лавров заявил, что он и Блинкен заинтересованы в новой встрече

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал RT возможность новой встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Мы договаривались с госсекретарём Энтони Блинкеном, что, когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — сказал Лавров.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели.