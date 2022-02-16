Байден и Макрон обсудили дипломатические возможности решения ситуации вокруг Украины
- AP
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«Они оценили свои недавние беседы с российским и украинским коллегами и подтвердили неизменную поддержку продвижению по дипломатическому пути», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что политики также обсудили усилия по дипломатическому взаимодействию и «сдерживанию» в связи с ситуацией вокруг Украины.
12 февраля Макрон провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили спекуляции вокруг якобы планов России по «вторжению» на Украину.
Макрон отметил, что искренний диалог «несовместим с эскалацией» вокруг Украины.