Байден и Макрон обсудили дипломатические возможности решения ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Они оценили свои недавние беседы с российским и украинским коллегами и подтвердили неизменную поддержку продвижению по дипломатическому пути», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что политики также обсудили усилия по дипломатическому взаимодействию и «сдерживанию» в связи с ситуацией вокруг Украины.

12 февраля Макрон провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили спекуляции вокруг якобы планов России по «вторжению» на Украину.

Макрон отметил, что искренний диалог «несовместим с эскалацией» вокруг Украины.