Макрон в разговоре с Путиным заявил, что диалог «несовместим с эскалацией»

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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что искренний диалог «несовместим с эскалацией» вокруг Украины.
Макрон в разговоре с Путиным заявил, что диалог «несовместим с эскалацией»
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Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как стало известно ранее, Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

Перед этим президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.

Российский лидер заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

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