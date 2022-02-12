Макрон в разговоре с Путиным заявил, что диалог «несовместим с эскалацией»
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Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Как стало известно ранее, Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.
Перед этим президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.
Российский лидер заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.