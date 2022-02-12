Макрон в разговоре с Путиным заявил, что диалог «несовместим с эскалацией»

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что искренний диалог «несовместим с эскалацией» вокруг Украины.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как стало известно ранее, Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

Перед этим президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.

Российский лидер заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.