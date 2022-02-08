Макрон заявил, что в результате визита в Москву предотвратил эскалацию конфликта на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате поездки в Москву и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.
Макрон заявил, что в результате визита в Москву предотвратил эскалацию конфликта на Украине
  • AP

«Для меня речь шла о том, чтобы «заблокировать игру» с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы», — цитирует BFMTV Макрона.

Он подчеркнул, что выполнил эту цель и «Франция укрепила доверие к себе».

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.

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