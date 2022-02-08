Макрон заявил, что в результате визита в Москву предотвратил эскалацию конфликта на Украине
- AP
«Для меня речь шла о том, чтобы «заблокировать игру» с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы», — цитирует BFMTV Макрона.
Он подчеркнул, что выполнил эту цель и «Франция укрепила доверие к себе».
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.