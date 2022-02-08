Путин: многие идеи Макрона можно положить в основу дальнейших шагов по Украине

Ряд идей президента Франции Эммануэля Макрона могут быть положены в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Ряд его идей, предложений, о которых пока ещё рано говорить, всё-таки, я считаю, вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном.

Он выразил надежду, что французский лидер обсудит в Киеве те вопросы, которые были затронуты в ходе российско-французских переговоров.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов Путина и Макрона.