Путин: многие идеи Макрона можно положить в основу дальнейших шагов по Украине
«Ряд его идей, предложений, о которых пока ещё рано говорить, всё-таки, я считаю, вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном.
Он выразил надежду, что французский лидер обсудит в Киеве те вопросы, которые были затронуты в ходе российско-французских переговоров.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов Путина и Макрона.