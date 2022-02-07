В Москве завершились переговоры Путина и Макрона

В Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отмечается, что диалог глав двух государств длился пять часов.

Ранее Макрон заявил, что настроен позитивно перед встречей с Путиным в Москве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры обсудят темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности.