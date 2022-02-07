В Кремле заявили, что Путин и Макрон на встрече будут обсуждать гарантии безопасности
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«Это очень важный визит. Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряжённости в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, всё, что связано с этими основными проблемами», — сказал Песков.
По его словам, ожидается весьма субстантивный и продолжительный разговор, объёмный по времени и по контенту обсуждения.
7 февраля в Москве состоятся переговоры Путина с Макроном. В Кремле визит лидера Франции назвали очень важным, сообщив, что во время встречи на повестке дня будет много тем.