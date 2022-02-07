В Кремле заявили, что Путин и Макрон на встрече будут обсуждать гарантии безопасности

Короткая ссылка
Темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности будут доминировать на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
В Кремле заявили, что Путин и Макрон на встрече будут обсуждать гарантии безопасности
  • ©Chesnot/Getty Images

«Это очень важный визит. Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряжённости в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, всё, что связано с этими основными проблемами», — сказал Песков.

По его словам, ожидается весьма субстантивный и продолжительный разговор, объёмный по времени и по контенту обсуждения.

7 февраля в Москве состоятся переговоры Путина с Макроном. В Кремле визит лидера Франции назвали очень важным, сообщив, что во время встречи на повестке дня будет много тем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить