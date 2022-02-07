«Будет иметь большое значение»: чего ожидать от встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве

7 февраля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле визит лидера Франции назвали очень важным, сообщив, что во время встречи на повестке дня будет много тем. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин будет готов изложить озабоченности Москвы, российское видение сложившейся ситуации и понимание того, что РФ получила в качестве ответа от США и НАТО. По мнению экспертов, предстоящие переговоры лидеров России и Франции будут иметь большое значение в контексте предложенных РФ гарантий безопасности. Аналитики не исключают, что стороны попытаются сблизить свои позиции по этому вопросу.

В понедельник, 7 февраля, в Москве пройдут переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, визит главы Пятой республики станет очень важным, ведь тем на повестке дня будет много.

В первую очередь, по словам Пескова, сторонам предстоит обсудить ситуацию вокруг вопроса о гарантиях безопасности РФ.

«Путин будет готов продолжить ту дискуссию, которую они с Макроном начали во время нескольких телефонных разговоров за последние дни, изложить наши озабоченности, наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от США и НАТО», — отметил пресс-секретарь.

Ранее тему гарантий безопасности российский и французский лидеры обсуждали в преддверии личной встречи в ходе серии телефонных переговоров.

В частности, этот вопрос стал главной темой беседы, состоявшейся 28 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО», — говорится в сообщении российской стороны.

Отмечается также, что проигнорирован и ключевой вопрос: как Вашингтон и его союзники планируют следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО принципу неделимости безопасности, «предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран».

«Трактовка безопасности»

По мнению экспертов, вопрос о гарантиях безопасности РФ на переговорах российского и французского лидеров действительно станет одним из ключевых, поскольку он является приоритетным для Москвы.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. В этих документах говорится, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счёт бывших республик СССР, включая Украину. После обсуждений этих инициатив на переговорах Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ Соединённые Штаты и Североатлантический альянс передали свои письменные ответы на предложения России. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, «принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

Кремль / флаги НАТО и США

© Getty Images / Legion-Media

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, в контексте предложенных РФ гарантий безопасности встреча российского и французского лидеров в Москве «будет иметь большое значение».

«Сам факт того, что в этот переговорный процесс включается президент Франции, свидетельствует об осознании Парижем своей ответственности в вопросах безопасности. До этого Европа переложила ответственность за принятие решений в этой сфере на Вашингтон, которого такой расклад вполне устраивал, ведь США могли использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах», — заметил в комментарии RT Шаповалов.

По его мнению, «такое инфантильное отношение к своему будущему и настоящему» может иметь крайне негативные последствия для Европы.

«Ведь высокая степень напряжённости, которую США и НАТО подпитывают своими деструктивными по отношению к РФ действиями, наблюдается на территории Европы с её молчаливого согласия. Поэтому в том числе и Франция несёт большую долю ответственности за текущее положение дел», — считает Шаповалов.

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При этом он не исключает, что в том случае, если Париж сформирует ответственную позицию по вопросам безопасности в Европе, это может сыграть значимую роль в коррекции политики Вашингтона и НАТО по отношению к России.

«Если французы проникнутся драматизмом опасной ситуации, связанной с угрозами в адрес РФ со стороны блока, и перестанут быть безучастными зрителями в партере, наблюдающими, как за их счёт американцы решают свои проблемы, то они смогут повлиять на США. Вашингтон будет вынужден признать, что безопасность должна быть обеспечена для всех, в том числе для России и её партнёров», — считает Шаповалов.

По его словам, Москве важно донести до сведения французской стороны значимость процесса заключения соглашений по безопасности с США и НАТО, а также «их безальтернативность».

В свою очередь, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский предположил, что теперь, когда позиции сторон по предложенным Россией гарантиям безопасности ясны, на предстоящей встрече Путин и Макрон попробуют их сблизить.

«Российская сторона признаёт, что какие-то элементы, представляющие для Москвы интерес, существуют в ответах США и НАТО, однако там нет самого главного, что больше всего тревожит РФ. Сейчас западная трактовка безопасности для России отличается от того, как она себе это представляет. И важно понять, что можно предпринять для сближения позиций сторон», — сказал аналитик в беседе с RT.

Украинский вопрос

Как отмечают эксперты, если для Москвы приоритетным является вопрос гарантий безопасности РФ, то для Парижа во главе угла стоит так называемая деэскалация ситуации вокруг Украины.

Как заявил 4 февраля официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь журналистам, визит Макрона в Россию станет продолжением усилий по «деэскалации», в которых, по мнению французской стороны, Париж играет центральную роль.

«Мы не отступим ни перед какой возможностью достигнуть деэскалации, и именно с этой целью президент Франции в начале недели отправится в Россию и на Украину», — подчеркнул Атталь.

Елисейский дворец

AFP

© Ludovic Marin

Напомним, страны Запада, в том числе и Франция, утверждают, что у РФ есть планы по «вторжению» на украинские территории.

В частности, во время телефонной беседы 5 февраля Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнули, что «перед лицом российской агрессии НАТО должно быть сплочённым».

«Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, которые немедленно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения России на Украину», — говорится в заявлении, распространённом канцелярией главы британского правительства.

Лидеры также обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО «с целью, чтобы союзники были полностью защищены от вредоносной деятельности России, какую бы форму она ни принимала», отмечается в сообщении.

Кроме того, Джонсон и Макрон сошлись во мнении, что поиск путей дипломатического урегулирования «нынешней напряжённости должен оставаться приоритетной задачей».

В тот же день, 5 февраля, президент Франции провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которые также касались России и Украины.

«Я был рад побеседовать с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военного присутствия на территории Украины и на границе с ней. Я высоко ценю его личную приверженность двуединому подходу НАТО в сфере сдерживания/обороны и диалога. Единство НАТО — ключевой элемент в это критическое время», — написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Good to speak to President @EmmanuelMacron on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. I commend his personal commitment to #NATO’s dual-track approach of deterrence/defence & dialogue. #NATO unity is key at this critical moment. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Отметим, Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, Россия категорически отвергает утверждения Запада о приписываемых ей планах по пресловутому «вторжению» на Украину.

При этом РФ и Франция регулярно контактируют по украинскому вопросу. Так, 28 января во время телефонного разговора с Макроном Путин акцентировал внимание на важности неукоснительного выполнения Киевом положений минского комплекса мер и других договорённостей, «прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

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«С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате», — сообщала пресс-служба Кремля.

3 февраля в ходе очередного разговора по телефону, прошедшего по инициативе французской стороны, российский президент привлёк внимание французского коллеги «к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями».

По мнению Владимира Шаповалова, в рамках украинской проблематики лидеры России и Франции могут обсудить невыполнение Киевом Минских соглашений, эскалацию военного присутствия ВСУ в Донбассе, а также увеличение поставок вооружений на Украину со стороны союзников Парижа по НАТО.

«Для России очень важно донести свою точку зрения по этим вопросам до французского президента. Кроме того, Москва может поставить вопрос о том, чтобы Макрон, как лидер страны — участницы нормандского процесса, оказал влияние на своих украинских визави для урегулирования ситуации в Донбассе», — считает эксперт.

«Груз определённых разногласий»

Помимо гарантий безопасности РФ и украинского вопроса, на предстоящих переговорах Путина и Макрона может быть рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также затронута тема двустороннего сотрудничества Москвы и Парижа в сфере атомной энергетики, отмечают эксперты.

Напомним, во время телефонных переговоров Путина и Макрона 28 января, как сообщал Кремль, была отмечена «близость позиций» России и Франции, «которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».

Президент России Владимир Путин с его французским коллегой Эммануэлем Макроном

РИА Новости

© Владимир Астапкович

На предстоящей встрече Путин и Макрон могут обсудить дальнейшие шаги для сближения позиций Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке, полагает Шаповалов.

«И Россия, и Франция заинтересованы в том, чтобы соглашение между Ираном и США по СВПД было достигнуто. Снятие американских санкций, чего требует Тегеран для возвращения в ядерную сделку, позволило бы более активно вовлечь его в мировые экономические процессы. Это выгодно и России, и Европе, включая Францию, поскольку она, как и РФ, является торговым партнёром для иранской стороны», — констатировал эксперт.

Юрий Рубинский считает, что есть все шансы на возобновление СВПД.

«Заинтересованность американской стороны в достижении результатов, поддержка диалога с Ираном на высшем уровне, в том числе визит президента республики в Россию, а также предстоящие переговоры Путина и Макрона позволяют сохранять надежду на успешное решение этого вопроса», — говорит аналитик.

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Что касается партнёрства России и Франции в атомной энергетике, то в этом вопросе стороны объединяет проблема признания атомной энергетики экологически чистой, добавил Рубинский.

«Москва и Париж сохраняют заинтересованность в том, чтобы на фоне климатических изменений отстаивать преимущества атомной энергетики. Во Франции большую часть электроэнергии получают на атомных электростанциях. Париж, как и Москва, настороженно относится к призывам в Европе свернуть программы атомной энергетики. Стороны могут скоординировать свои действия для решения этой проблемы», — считает эксперт.

По его мнению, диалог Москвы и Парижа может развиваться прогрессивно, несмотря на расхождения позиций сторон по ряду вопросов, прежде всего внешнеполитических.

«Для укрепления контактов России и Франции сейчас есть все возможности, хотя связи двух стран пока всё ещё отягощает груз определённых разногласий, атмосфера, которая не отличается высокой степенью доверия. Однако предстоящая встреча направлена в том числе на то, чтобы между сторонами было ещё больше точек соприкосновения, по которым и можно будет наращивать сотрудничество», — заключил Рубинский.