«Обстановка очень тревожная»: можно ли ожидать прогресса в диалоге России и Запада по гарантиям безопасности

Президент США Джо Байден не исключил, что Вашингтон проработает требование Москвы не размещать стратегическое вооружение на Украине. При этом он подчеркнул, что Киев всё-таки может вступить в НАТО, а также пригрозил России санкциями и «масштабными» последствиями в случае её «вторжения» на территорию соседней республики. В этом случае, как отметил Байден, США будут укреплять своих союзников по блоку на восточном фланге. Ранее глава МИД Австрии назвал многие предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми. По мнению аналитиков, подобная риторика говорит о том, что Запад во главе с США не намерен отказываться от уже привычной тактики — вести переговоры с Россией на языке ультиматумов. Эксперты прогнозируют, что это в итоге может негативно сказаться на диалоге по гарантиям безопасности.

Президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон проработает требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.

«Он (Владимир Путин. — RT) заявил мне, что ему нужны гарантии двух вещей. Во-первых, того, что Украина никогда не станет частью НАТО. И во-вторых, что на Украине не будут размещаться стратегические вооружения. Мы могли бы что-то придумать по поводу второго», — отметил он во время пресс-конференции в Белом доме.

При этом Байден не исключил вступления Украины в Североатлантический альянс, хотя и подчеркнул, что вероятность этого в краткосрочной перспективе «совсем невелика».

«Это связано с тем, что в деле обеспечения демократии и по другим вопросам им предстоит проделать ещё больше работы, а также с готовностью основных западных союзников (по НАТО. — RT) проголосовать за немедленное вступление Украины», — пояснил Байден.

Кроме того, президент США в очередной раз заявил о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину и вновь пригрозил Москве санкциями, с которыми, по его словам, она ещё никогда не сталкивалась, и «масштабными» последствиями.

«Мы находимся в той ситуации, когда суровые экономические последствия неизбежны. Например, всё, что касается доллара, — если они вторгнутся, то поплатятся, их банки не смогут проводить операции в долларах», — заявил он, отметив, впрочем, что это окажет негативное влияние и на США с Европой.

Кроме того, Байден пообещал усиливать американских союзников по НАТО на восточном фланге в случае «вторжения» России на Украину, указав, что уже отправил Киеву «технологичного оборудования и оборонительных вооружений более чем на $600 млн».

«Мы планируем нарастить наше военное присутствие в Польше, Румынии и т. д. в том случае, если он (Путин. — RT) действительно решит действовать, ведь в соответствии с Пятой статьёй на нас лежит нерушимое обязательство защищать эти страны — они члены НАТО. В отношении Украины у нас таких обязательств нет, хотя мы серьёзно обеспокоены по поводу происходящего на Украине», — заявил глава Белого дома.

По его словам, если РФ действительно сделает то, что способна «сделать силами, стянутыми у границы, для России это будет катастрофой — в случае их дальнейшего вторжения на Украину».

При этом Байден уверил, что у него с президентом России «нет проблем с взаимопониманием».

Здание Белого дома

AFP

© Daniel SLIM

Стоит отметить, что Москва неоднократно опровергала обвинения Запада в якобы готовящемся «нападении» на Украину. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие заявления со стороны западных стран делаются с целью «создания информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера» на украинской территории.

Между тем накануне глава австрийского МИД Александер Шалленберг назвал неприемлемыми многие предложения России по гарантиям безопасности, ранее переданные Москвой Вашингтону и НАТО. Шалленберг также отметил, что «очень внимательно» следит «за каждым публичным заявлением» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, своего коллеги, и президента России Владимира Путина.

«На данный момент их тон довольно агрессивен, но я всё же надеюсь, что мы найдём общий язык. Многое из того, что русские выносят на обсуждения, действительно просто неприемлемо», — сказал он во время пресс-конференции.

Переговорный процесс

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Эти документы касаются, в частности, взаимных гарантий безопасности в Европе и отказа от дальнейшего расширения блока, в том числе за счёт бывших республик СССР, включая Украину. Предложения России обсуждались во время переговоров Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ. Однако ни Соединённые Штаты, ни Североатлантический альянс до сих пор не дали российской стороне письменный ответ на её предложения.

При этом в устной форме Соединённые Штаты и НАТО уже заявили, что не намерены отказываться от возможности включить Украину в блок и что не собираются соглашаться на предложение РФ о нерасширении альянса.

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В свою очередь, Брюссель заявил, что готовит собственные предложения на эту тему. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, пересмотр архитектуры европейской безопасности «не такая уж безумная идея». Однако он подчеркнул, что диалог по этому вопросу нуждается в трансформации. Ранее же Боррель отмечал в своём блоге, комментируя российские инициативы, что «такой способ разграничения сфер влияния в 2022 году неприемлем».

О том, что ЕС и США отвергли российское предложение «по восстановлению сфер влияния в Европе», говорилось и в сообщении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза по итогам переговоров Борреля с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Тем не менее, как отметил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва рассчитывает в ближайшие дни получить письменный ответ от западных коллег на свои предложения по гарантиям безопасности.

«Продолжают генерировать претензии»

По мнению экспертов, недавние слова Байдена на пресс-конференции, а также более ранние заявления других западных политиков говорят о том, что коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от привычной тактики — «разговаривать с Россией языком ультиматумов».

«Запад, и прежде всего Соединённые Штаты, продолжает генерировать претензии в адрес России. Хотя Байден и заявил, что подумает над тем, размещать ли стратегическое оружие на Украине, Вашингтон продолжает насыщать страну летальным оружием», — отметил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он также оценил заявление главы австрийского МИД, подчеркнув, что на сегодняшний день Вена «не отличается самостоятельностью».

«Нынешнее руководство старается действовать в унисон с американцами, и это вызывает только сожаление», — сказал Оленченко.

Что же касается планов США увеличить военное присутствие в Польше, Румынии и других странах НАТО, то, по мнению Оленченко, это не способствует конструктивному диалогу между Россией и Западом по гарантиям безопасности.

Символика НАТО, флаги России и США

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Неготовность Соединённых Штатов и НАТО предоставить письменные ответы на предложения России аналитик объясняет тем, что ни в США, ни на Западе пока не могут прийти к консенсусу относительно того, как дальше выстраивать отношения с Москвой.

«Именно поэтому они по инерции выдвигают ультиматумы, чтобы специально затянуть переговорный процесс и перевести диалог по безопасности с РФ в вялотекущее обсуждение без конкретного результата», — пояснил он.

Кроме того, риторику Байдена и других западных политиков высокого ранга, связанную с пресловутым «вторжением» РФ, Оленченко расценивает как попытку «девальвировать российские проекты соглашений» и закамуфлировать свои провокационные действия на Украине.

«Под предлогом российской «угрозы» в отношении Украины США, да и другие страны Запада намерены ещё больше насыщать Киев оружием, размещать на территории республики военные подразделения, подталкивая тем самым украинцев к активным действиям против РФ», — прогнозирует аналитик.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк полагает, что по вопросу неразмещения стратегического оружия на территории Европы, включая Украину, позиции Москвы, Вашингтона и НАТО находятся «ближе всего».

«Однако этот аспект, как подчёркивали в РФ, актуален только без отрыва от положения о нерасширении НАТО на восток. Здесь можно было бы добиться каких-то договорённостей, но при условии комплексного подхода к предложенным РФ гарантиям безопасности», — отметил аналитик в разговоре с RT.

В то же время, по мнению Батюка, уже сейчас ясно, что ни для США, ни для НАТО «совершенно неприемлемы» российские предложения по отказу от дальнейшего расширения блока.

При этом на фоне «таких разночтений в подходах» к обеспечению безопасности в Европе аналитик не исключил обострения напряжённости в регионе.

«Обстановка действительно очень тревожная. Ведь Россия может более жёстко ответить на очередную провокацию Киева, что может быть ошибочно воспринято США и Западом как пресловутое «вторжение». Никто за Украину, конечно, воевать не станет. Но это может привести к ещё более глубоким разногласиям между РФ и Западом», — считает Батюк.

По его мнению, эскалации ситуации можно будет избежать, если Запад наконец осознает, что у него уже не получается «диктовать РФ свою волю без последствий».