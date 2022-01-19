Блинкен высказался об отношении США к предложениям России по гарантиям безопасности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой высказался об отношении Вашингтона к предложениям России по гарантиям безопасности.

«Неясно, что является или не является центральным требованием России», — сказал он.

По словам госсекретаря США, Россия представила целый ряд предложений, часть которых «обречена на провал, например, закрытие дверей НАТО для новых членов».

«Другие предложения, если будут действительно способствовать укреплению безопасности на взаимной основе, то мы ясно дали понять, что сможем обсуждать их», — отметил он.

Также Блинкен заявил, что не везёт министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Женеву письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.