Блинкен не предоставит Лаврову в Женеве письменный ответ США на требования по безопасности

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не везёт министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Женеву письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.
Блинкен не предоставит Лаврову в Женеве письменный ответ США на требования по безопасности
  • AP

«Я не предоставлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — сказал американский госсекретарь во время пресс-конференции в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.

Как ранее заявил Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

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