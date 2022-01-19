Блинкен не предоставит Лаврову в Женеве письменный ответ США на требования по безопасности
- AP
«Я не предоставлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — сказал американский госсекретарь во время пресс-конференции в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.
Встреча Блинкена и Лаврова состоится 21 января в Женеве.
Как ранее заявил Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.