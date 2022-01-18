Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

Госдеп США заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учётом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве», — сказала она, отметив, что встреча назначена на 21 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена находится в стадии активной проработки.