Захарова: встреча Лаврова и Блинкена находится в стадии активной проработки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена находится в стадии активной проработки.
Захарова: встреча Лаврова и Блинкена находится в стадии активной проработки
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«Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки», — приводит ТАСС её слова.

18 января Лавров в телефонном разговоре с Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности.

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