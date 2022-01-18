Захарова: встреча Лаврова и Блинкена находится в стадии активной проработки
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«Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки», — приводит ТАСС её слова.
18 января Лавров в телефонном разговоре с Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности.