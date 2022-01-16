В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией

США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией. Эту позицию согласовали во время телефонных переговоров госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, США и НАТО «привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога». При этом, как сообщают американские СМИ, Белый дом рассматривает возможность организации военной подготовки украинских добровольцев в близлежащих странах, входящих в НАТО. Эксперты считают, что Западу новые переговоры с Москвой нужны для того, чтобы сместить фокус дискуссий на интересные ему темы. Однако РФ вряд ли пойдёт на поводу у оппонентов, полагают аналитики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию с Москвой после заседания Совета Россия — НАТО, прошедшего 12 января. Стороны пришли к выводу, что готовы продолжать с РФ переговоры, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и двустороннего диалога», — говорится в его письменном заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В документе также подчёркивается, что Вашингтон и его союзники по НАТО призывают Москву предпринять незамедлительные действия для деэскалации якобы «продолжающейся агрессии в отношении Украины».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

AFP

© Ints Kalnins

Впрочем, в России намерения США и НАТО оценивают скептически. По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова, подобный ход может быть направлен на затягивание обсуждений российских инициатив по гарантии безопасности.

«Не покидает ощущение, что это, возможно, способ заболтать всю переговорную историю… Необходимо прояснить — это попытка затягивания процесса или попытка перейти в конструктив», — отметил сенатор в беседе с RT.

План Б

Между тем американские СМИ сообщили, что в Белом доме рассматривают вероятность появления на Украине повстанческого движения в случае российского вторжения в страну. И участникам таких формирований, как пишет газета The New York Times, американские власти намерены оказывать поддержку. Тем более что у них есть соответствующий опыт: в своё время США предоставляли всевозможную помощь афганским моджахедам в борьбе против советских войск.

«Представители администрации... заявили, что планы по оказанию помощи украинским повстанцам могут включать организацию подготовки в близлежащих странах, входящих в состав восточного фланга НАТО: Польше, Румынии и Словакии, — что может дать повстанцам возможность незаметно въезжать на территорию Украины и покидать её», — сообщило издание.

Украинские военные

AP

© Ukrainian Defense Ministry Press Service

Помимо материально-технической поддержки, как полагает газета, США и их союзники по НАТО могут предоставить движению медицинское оборудование и помощь, а также убежище.

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«По словам официальных лиц, Соединённые Штаты почти наверняка будут поставлять оружие», — добавили в NYT.

Однако в газете отмечается, что формирование подобной повстанческой кампании не гарантировано, так как неизвестно, захотят ли украинцы в ней участвовать, понимая, что она может растянуться на годы. Но один из источников NYT утверждает, что на западе Украины некоторые граждане начали вступать в ряды сил территориальной обороны, где обучаются партизанской тактике.

Вместе с тем источники газеты признают, что поддержка повстанческого движения — нелёгкая задача, так как она требует «выработки мышления, нацеленного на долгосрочную перспективу, и поддержания боевого духа бойцов перед лицом санкционированного государством врага, опирающегося на тяжёлое вооружение».

Несмотря на эти сложности, США пытаются подготовить платформу для дальнейшего давления на Россию, считают эксперты. Ведь, как заметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, Украина интересна Вашингтону именно своей близостью к различным жизненно важным центрам РФ. И этот фактор Соединённые Штаты намерены использовать для создания всевозможных угроз для Москвы.

«В Вашингтоне полагают, что это позволит добиться от РФ каких-то односторонних уступок на не очень выгодных для России условиях. Причём членство Украины в НАТО не столь первостепенно, нежели уровень реального военно-технического сотрудничества с ней. В конце концов, Афганистан тоже не был членом НАТО, но тем не менее на его территории два десятка лет были развёрнуты американские войска», — пояснил в беседе с RT Батюк.

«Должен быть конкретный результат»

Между тем о лицемерии внешнеполитического курса властей Соединённых Штатов уже говорят и в американском экспертном сообществе. Так, политический обозреватель NYT Питер Бейнарт обратил внимание на тот факт, что официальные лица США заявляют о недопустимости возврата к принципу «сфер влияния» и в то же время сами придерживаются его, навязывая своё видение другим странам. Таким образом, они и сегодня считают актуальным принцип, сформулированный ещё пятым президентом США Джеймсом Монро. Согласно ему, Соединённые Штаты «должны рассматривать любую попытку» иностранных держав «распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности».

США должны принять требование России не расценивать Украину как перспективного члена НАТО, считает аналитик.

«Это гораздо лучше, чем полномасштабное российское вторжение, которое продемонстрирует, насколько Америка на самом деле привержена Украине, и превратит всю страну в поле боя», — заметил Бейнарт.

Однако, как отмечают опрошенные RT аналитики, Россия уже устала мириться с американским своеволием, в связи с чем и были выдвинуты предложения по гарантиям безопасности. На минувших переговорах Москва рассчитывала на конкретику со стороны своих оппонентов. Но, как констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких принципиальных договорённостей достичь не удалось. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве согласны продолжать переговоры, если её контрагенты готовы работать по выдвинутым РФ требованиям.

«Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше. Но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса. Должен быть конкретный результат, конкретный ответ», — сказал Песков на брифинге 13 января.

Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Вместе с тем замглавы МИД Сергей Рябков более жёстко оценил перспективу возобновления переговоров между сторонами.

«Оснований садиться в ближайшие дни (за стол переговоров. — RT), вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу. По большому счёту нам нужна реакция с той стороны не в форме просто комментариев и устных заявлений… а, допустим, какие-то тексты, какие-то комментарии, положенные на бумагу», — сказал Рябков.

Ведь, по его словам, пока США и их союзники готовы обсуждать только те вопросы, которые интересны им.

Перспективы консенсуса

Эксперты полагают, что США и НАТО, заявив о готовности к новому раунду переговоров, демонстрируют тем самым своё нежелание обсуждать именно те темы, которые волнуют Россию. Ведь она потребовала от своих оппонентов представить их ответ в письменном виде, так как переговоры ради переговоров её не устраивают.

«Линия, которой США и НАТО собираются придерживаться, ясна. По их мнению, предметом переговоров может быть всё, что угодно, кроме нерасширения НАТО на восток. Поэтому в ближайшей перспективе оппоненты России будут настаивать на обсуждении различных мер в области ядерного сдерживания. Однако всё, что касается обеспечения военной безопасности в Восточной Европе — темы, которую Россия неоднократно поднимала в переговорах с НАТО, США и ОБСЕ, — будет встречать отпор», — предположил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

С ним согласен и Владимир Батюк, который считает, что ждать встречных шагов со стороны НАТО и США в вопросе ограничения расширения НАТО не следует.

«Поэтому узкое заявление о готовности российских контрагентов вести диалог не устроит Москву. Ведь ей важен письменный ответ на её предложения», — пояснил аналитик.

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Вместе с тем Павел Фельдман считает, что США, вступив в переговоры с Россией по гарантиям безопасности, тем самым признали, что с ней необходимо считаться.

«До американцев дошло, что Москва не уступает им по своему военно-политическому потенциалу и заслуживает того, чтобы Вашингтон вступил с ней в переговорный процесс просто по той причине, что США заинтересованы в обеспечении собственной национальной безопасности. А она, как считают в Белом доме, в свете активной модернизации российского вооружения уже под вопросом», — сказал эксперт.

В связи с этим он предположил, что Россия вряд ли станет блокировать инициативы по продолжению переговоров, однако будет принимать их на своих условиях.

«Я думаю, что Россия согласится на следующий раунд переговоров просто по той причине, что она всегда демонстрировала открытость диалогу с западными партнёрами, и если это окно возможности для урегулирования столь важных вопросов открылось, то было бы странно в одностороннем порядке его захлопнуть. Однако от своих требований Москва отступать не станет», — уверен Фельдман.