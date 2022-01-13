Рябков заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США по предложениям о безопасности

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности.
Рябков заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США по предложениям о безопасности
  • Legion-Media

«Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьёзным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рябков назвал ключевым для нацбезопасности России вопрос нерасширения НАТО.

10 января замглавы российского МИД заявил о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы.

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