Рябков заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США по предложениям о безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности.

«Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьёзным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рябков назвал ключевым для нацбезопасности России вопрос нерасширения НАТО.

10 января замглавы российского МИД заявил о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы.