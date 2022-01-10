В МИД заявили о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы.
В МИД заявили о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы
  • РИА Новости

«Степень предсказуемости в этих форматах различна, и надо будет оценить, есть ли перспектива для дальнейшего, причём скорого, следующего шага. В любом случае это не должно затягиваться, это не должно трансформироваться в процесс, который занимает месяцы и годы», — сказал он.

Ранее Рябков назвал глубокими и конкретными переговоры США и России по гарантиям безопасности.

Он добавил, что в ходе переговоров с США была затронута тема будущего ДСНВ.

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