В МИД заявили о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о недопустимости затягивания переговоров России с США и НАТО на месяцы и годы.

«Степень предсказуемости в этих форматах различна, и надо будет оценить, есть ли перспектива для дальнейшего, причём скорого, следующего шага. В любом случае это не должно затягиваться, это не должно трансформироваться в процесс, который занимает месяцы и годы», — сказал он.

Ранее Рябков назвал глубокими и конкретными переговоры США и России по гарантиям безопасности.

Он добавил, что в ходе переговоров с США была затронута тема будущего ДСНВ.