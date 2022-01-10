Рябков заявил, что в ходе переговоров с США была затронута тема будущего ДСНВ

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В ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности затрагивалась тема будущего договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что в ходе переговоров с США была затронута тема будущего ДСНВ
  • РИА Новости

«Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, — всё это было затронуто сегодня», — заявил Рябков.

3 февраля 2021 года в МИД России состоялся обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

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