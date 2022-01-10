Рябков заявил, что в ходе переговоров с США была затронута тема будущего ДСНВ
- РИА Новости
«Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, — всё это было затронуто сегодня», — заявил Рябков.
3 февраля 2021 года в МИД России состоялся обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.