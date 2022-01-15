Сенатор Климов назвал признаком разумности заявление Блинкена о готовности к переговорам
- AP
«Это некий признак разумности. Но не покидает ощущение, что это, возможно, способ заболтать всю переговорную историю… То есть само по себе это сообщение свидетельствует о том, что Вашингтон не собирается прерывать российско-американский диалог. Но необходимо прояснить: это попытка затягивания процесса или попытка перейти в конструктив», — сказал сенатор.
Он предложил немного подождать и «посмотреть, о чём идёт речь».
«Когда предполагаются следующие встречи, в каком формате? Каков предмет этих встреч? И, самое главное, будут ли нам представлены письменные предложения Вашингтона? Мы же именно это их попросили сделать — как можно быстрее предоставить нам письменные требования», — добавил Климов.
Ранее госсекретарь Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией.
Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.