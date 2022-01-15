Сенатор Климов назвал признаком разумности заявление Блинкена о готовности к переговорам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США и НАТО готовы к продолжению диалога с Россией.

«Это некий признак разумности. Но не покидает ощущение, что это, возможно, способ заболтать всю переговорную историю… То есть само по себе это сообщение свидетельствует о том, что Вашингтон не собирается прерывать российско-американский диалог. Но необходимо прояснить: это попытка затягивания процесса или попытка перейти в конструктив», — сказал сенатор.

Он предложил немного подождать и «посмотреть, о чём идёт речь».

«Когда предполагаются следующие встречи, в каком формате? Каков предмет этих встреч? И, самое главное, будут ли нам представлены письменные предложения Вашингтона? Мы же именно это их попросили сделать — как можно быстрее предоставить нам письменные требования», — добавил Климов.

Ранее госсекретарь Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией.

Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.