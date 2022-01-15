Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией

США и НАТО готовы к продолжению диалога с Россией, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Был рад поговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета Россия — НАТО на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — написал он в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» выразил надежду, что Вашингтон осмыслит итоги российско-американской встречи в Женеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров России и США имели место положительные элементы и нюансы, но они не были главной целью консультаций.