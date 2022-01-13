Лавров выразил надежду на осмысление Вашингтоном итогов встречи в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» заявил, что надеется на то, что Вашингтон осмыслит итоги российско-американской встречи в Женеве.

«Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жёсткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она всё-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.

13 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности.