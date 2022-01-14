«Размещение ударных вооружений и военных баз»: Лавров назвал красные линии в деятельности Запада на Украине

Создание странами НАТО военных объектов, в том числе баз на Азовском море, размещение ударных вооружений на Украине и деятельность западных инструкторов по обучению украинских солдат является неприемлемой для России, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД, на Западе осведомлены о подобных красных линиях Москвы. Он также сообщил, что у России есть основания полагать, что западные страны в ближайшие месяцы займутся наращиванием сил вблизи российских рубежей. Тогда как в данный момент в Москве ожидают от США и НАТО письменных ответов на предложения в сфере безопасности. Как заметил Лавров, эти инициативы были выдвинуты, поскольку Запад «зарвался» в своих требованиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, какие действия Запада вблизи российских границ, в том числе на территории Украины, являются неприемлемыми для Москвы.

«Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учётом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают», — сказал он.

«Второй момент, даже если Украина остаётся вне НАТО, там возможны двусторонние договорённости с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это для нас тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это ещё одна красная линия», — добавил Лавров.

Сергей Лавров — о деятельности НАТО вблизи российских границ

Министр иностранных дел также выступил против того, чтобы украинские солдаты обучались военными инструкторами стран Запада.

«Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии — и белые, и афроамериканцы — инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных», — заявил он.

#Итоги2021



⚡️С.В.#Лавров: В Грузии в 2008 г. западные инструкторы учили практически заряжать противотанковые вооружения.



Не хочу, чтобы это повторилось на Украине, потому что это будет переход всех красных линий, прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных. pic.twitter.com/0hfuXRUmkE — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 14, 2022

В то же время на портале Yahoo!News был опубликован материал, согласно которому ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки элитных украинских спецподразделений и представителей разведки. По словам бывших сотрудников американских разведслужб и органов нацбезопасности, обучение украинских солдат проводится на объекте, расположенном на юге США, с 2015 года.

Как заявил бывший сотрудник ЦРУ, в рамках программы украинцев учат, как «убивать русских». Он добавил, что «Соединённые Штаты готовят повстанческое движение» на Украине.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, факт тесной координации украинских силовых ведомств с соответствующими структурами США после государственного переворота на Украине в 2014 году очевиден.

«Я убеждён в том, что украинские диверсанты и шпионы, которых ловили в российском Крыму, в основе имели инструкции не из Киева, а Вашингтона, или как минимум, Белый дом был в курсе некоторых неудавшихся диверсий Киева. Я думаю, в будущем мы ещё не раз услышим какие-то новые данные и расследования о роли западных спецслужб в вопросе функционирования службы безопасности Украины, службы внешней разведки», — подчеркнул он в беседе с RT.

Ожидаем от США и НАТО письменных ответов

У России закончилось терпение, поэтому Москва выдвинула инициативы по гарантиям безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции также заявил Сергей Лавров, подчеркнув, что Запад просто «зарвался» в своих требованиях. По его словам, США и их союзники хотят создать военные плацдармы вокруг российских границ.

«Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему Москва именно сейчас выдвинула вопрос о нерасширении НАТО.

Он также указал, что в последнее время произошло изменение ситуации «с реальной конфигурацией вооружений, военной техники и вооружённых сил в Европе».

«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», — заметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва дала понять западным партнёрам, что не будет ждать ответа на предложения в сфере безопасности бесконечно.

«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий, — указал глава МИД РФ. — Нашему терпению пришёл конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждём, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения».

Сергей Лавров — о сроках выдвижения предложений по гарантиям безопасности

Напомним, что 17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности.

В первом говорится об исключении использования территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения на другую сторону договора, а также о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности».

Во втором — России и НАТО — предлагается подтвердить, что они не считают друг друга противниками, а члены альянса принимают обязательства, которые исключают его расширение, ведение блоком любой военной деятельности на территории Украины, а также других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Кроме того, Москва выступает за неразмещение Россией и альянсом вооружённых сил на территории других стран Европы, за исключением сил, которые находились там по состоянию на 27 мая 1997 года.

Ранее на этой неделе состоялись переговоры между делегациями России и представителями США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. В Кремле отметили, что «существенного повода для оптимизма» по итогам контактов нет, остаётся «дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов».

После завершения консультаций генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что альянс ещё в 2008 году принял решение о принятии в свои ряды Украины и Грузии, но не установил сроки, когда именно это произойдёт.

Как считает политолог Руслан Бальбек, налицо сознательное обострение ситуации со стороны НАТО по вопросу гарантий безопасности.

«Начался виток демонстративного пренебрежения к российским требованиям в отношении безопасности. Сейчас нас будут максимально давить на информационных фронтах, а генсек альянса, думаю, сделает ещё парочку заявлений, как НАТО будет сближаться с Украиной. Это игра нервов, но за последние 20 лет наши нервы закалились, и играть на них, как на струнах, у альянса не получится», — подчеркнул собеседник RT.