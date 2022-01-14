«Признают превосходство России»: почему в НАТО заявили о готовности обсуждать с Москвой ограничения ракетных вооружений

Североатлантический альянс готов к переговорам, нацеленным на восстановление «определённых ограничений, касающихся ракет», при условии, что такие меры будут «взаимными, сбалансированными и проверяемыми», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также добавил, что «конкретные цифры» не должны обсуждаться публично», поскольку это лишь «подорвёт шансы на положительный исход». При этом в Москве подчеркнули, что тема неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ не должна рассматриваться в диалоге с Западом в отрыве от главного требования — нерасширения НАТО на восток. По мнению экспертов, США и альянс «признают превосходство России» в ракетном оснащении, а потому обозначили готовность вести диалог об ограничениях именно в этой сфере.

Североатлантический альянс готов к диалогу об ограничениях ракетных вооружений с Россией, однако «конкретные цифры» не должны обсуждаться публично, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы готовы к переговорам, нацеленным на восстановление определённых ограничений, касающихся ракет, при условии, что такие ограничения будут взаимными, сбалансированными и проверяемыми. Конкретные цифры, масштаб и охват ограничений и порядок их установления — это предмет дипломатических переговоров, который не должен обсуждаться публично, поскольку это лишь подорвёт шансы на положительный исход», — сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг также подчеркнул, что США и Россия ведут «важные двусторонние переговоры о стратегических вооружениях».

«Мы чётко заявили о готовности сесть за стол переговоров и обсуждать различные ограничения на разных уровнях при условии, что они будут сбалансированными и проверяемыми. У нас было соглашение не только об ограничении, но и о полном запрете (на размещение. — RT) ракет средней и меньшей дальности, которые вызывают особую обеспокоенность в Европе», — отметил генсек НАТО.

Он добавил, что в альянсе сожалеют о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку, по словам Столтенберга, это «привело к развалу» всего соглашения.

Напомним, в августе 2019 года ДРСМД официально прекратил своё действие по инициативе американской стороны. Вашингтон утверждал, что российская ракета 9М729 якобы нарушает условия соглашения, после чего Москва продемонстрировала документацию, подтверждающую соответствие ракеты ДРСМД, однако это США проигнорировали.

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При этом Россия неоднократно обращала внимание на то, что сами Соединённые Штаты нарушали ДРСМД с 1999 года, проводя испытания боевых беспилотников с характеристиками, аналогичными запрещённому оружию, ракет-мишеней, в том числе и баллистических. Кроме того, РФ сообщала, что США приступили к производству ракет средней и меньшей дальности за два года до того, как начали публично обвинять Москву в нарушении ДРСМД.

Как отмечал Владимир Путин, российская сторона не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока этого не начнут делать Соединённые Штаты.

Кроме того, в 2019 году Москва предложила США и НАТО по аналогии с РФ объявить мораторий на размещение РСМД.

Однако в октябре 2020-го в Госдепартаменте сообщили, что Соединённые Штаты намерены разработать и развернуть собственные ракеты средней и меньшей дальности якобы в ответ на наличие множества таких систем в арсенале Китая. А в июне 2021-го на саммите НАТО предложение Москвы о моратории было названо «не заслуживающим доверия».

В октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия обеспокоена планами США о размещении РСМД. По его словам, это в значительной степени нарушит стратегическую стабильность и баланс, «который более или менее существует».

Кремль

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Вместе с тем Лавров подтвердил предложение Москвы о моратории и назвал печальным то, что западные коллеги не готовы пойти на этот шаг или вести переговоры по данному вопросу.

Непростой диалог

К вопросу развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования Россия вернулась в своих предложениях по гарантиям безопасности, переданным Соединённым Штатам и НАТО в декабре 2021 года. Так, в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Североатлантического альянса подчёркивается, что стороны исключают развёртывание таких вооружений в районах, «из которых они способны поражать цели на территории других участников». В этом же документе говорится об обязательстве альянса о нерасширении.

Пункт о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования содержится и в договоре между РФ и США о гарантиях безопасности. Там говорится, что такие вооружения стороны обязуются не развёртывать «вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны». Документ предполагает, что Соединённые Штаты обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.

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Предложения РФ по гарантиям безопасности Россия обсуждала с США и Североатлантическим альянсом, в том числе в ОБСЕ. Переговоры с Вашингтоном прошли 10 января в Женеве. По их итогам в Москве заявили, что в прошедшей дискуссии не видят «существенного повода для оптимизма», подчеркнув, что РФ «важен результат», а не «процесс ради процесса».

Со своей стороны, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию в Женеве, заявила, что Вашингтон открыт для «обсуждения будущего определённых ракетных комплексов в Европе» — по аналогии с тем, что предусматривал ныне недействующий ДРСМД между Соединёнными Штатами и Россией.

Переговоры по линии НАТО прошли в Брюсселе 12 января. По их итогам Йенс Столтенберг заявил, что союзники по блоку «заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в перспективе восстановления работы миссий в Москве и Брюсселе».

В то же время замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что система контроля над вооружениями полностью деградировала и это произошло по вине США. По его словам, РФ рассчитывает, что НАТО примет предложения России о гарантиях безопасности или объяснит, почему они неприемлемы. Как подчеркнул Грушко, возможность эскалации ситуации между Москвой и НАТО уже дошла «до края».

13 января состоялось и заседание постоянного совета ОБСЕ. Как заявил постпред РФ при этой организации Александр Лукашевич, Россия не услышала от западных коллег «адекватного ответа или какой-то реакции» на предложения по гарантиям безопасности. Такая ситуация, по его словам, уже подводит к тому, что «хороводов водить» РФ не будет, а подождёт реакции от партнёров «в сжатые сроки».

Заседание Совета Россия — НАТО 12 января

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что тема неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ не должна рассматриваться в диалоге с Западом в отрыве от главного требования — нерасширения НАТО на восток, поскольку тогда «едва ли будет иметь существенное значение».

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что Североатлантический альянс не откажется от политики открытых дверей, несмотря на условия российской стороны.

«Только в комплексе»

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в интервью RT обратил внимание на то, что США и НАТО готовы договариваться об ограничениях именно ракетного вооружения, поскольку «признают превосходство России» в этой сфере.

«США вступают в диалог только тогда, когда им это выгодно. Если американцы начали по собственной инициативе разговор с Россией по поводу стратегического сдерживания в данной военной сфере — это значит, что они признают наличие у РФ гигантского ракетного потенциала и воспринимают его как возможный достойный ответ на их гипотетические недружественные действия в её адрес», — пояснил Фельдман.

У США нет инструментов, чтобы сдержать военное развитие РФ в ракетной сфере, а потому они вынуждены вступать в переговорный процесс по этому направлению, добавил аналитик.

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Что же касается очередных претензий НАТО в адрес Москвы по поводу ДРСМД, то, по мнению Фельдмана, они обусловлены причинами имиджевого толка.

«США просто должны на кого-то возложить вину за распад соглашения. Даже демократическая администрация Джо Байдена не хочет признаться в том, что расторжение договора было ошибкой республиканца Трампа», — отметил эксперт.

При этом Фельдман считает, что все стороны переговорного процесса — и Россия, и НАТО — заинтересованы в том, чтобы прийти к консенсусу в вопросе неразмещения ракет средней и меньшей дальности.

«Это то направление, по которому достижение согласия реально, но не в отрыве от положения о нерасширении НАТО», — полагает аналитик.

Военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин также считает, что изолированно от других предложений России тему ограничений в сфере ракетного вооружения «обсуждать не получится».

«Если Запад учтёт позицию Москвы, то стороны могут начать эффективные переговоры относительно ограничительных мер. Это тот вопрос, в котором действительно можно будет договориться. Но компромисс будет найден только в комплексе с удовлетворительным результатом обсуждений других предложений РФ», — сказал Кашин в комментарии RT.

С точки зрения Кашина, Россия и Запад могут предварительно обсудить вопрос ограничений ракетных вооружений, но если не будет достигнуто соглашение по другим гарантиям безопасности, это ни к чему не приведёт.

«РФ и западные партнёры могут прийти лишь к каким-то теоретическим договорённостям, однако, если НАТО не откажется от расширения, в том числе на восток, всё это теряет всякий смысл», — заключил эксперт.