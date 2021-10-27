Путин допустил угрозу гонки вооружений в Восточной Азии с прекращением действия ДРСМД

С прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Восточноазиатский регион столкнулся с возможностью появления ударных средств в своём пространстве, что может привести к новому витку гонки вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«С прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений», — сказал он на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, прошедшем в режиме видеоконференции.

Как напомнил Путин, Россия, понимая опасность такого развития событий, объявила односторонний мораторий на размещение подобных ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира, пишет РИА Новости.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.

25 сентября 2019 года сообщалось, что российский лидер направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.

Позднее Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».