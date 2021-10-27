Лавров заявил о беспокойстве Москвы в связи с планами США размещать ракеты в Европе и АТР

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.
Лавров заявил о беспокойстве Москвы в связи с планами США размещать ракеты в Европе и АТР
  • AP

«Нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены договором РСМД Геббельса в наземном исполнении, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы считаем, что это существенно нарушит стратегическую стабильность, нарушит баланс, который более или менее существует», — сказал он.

Вместе с этим Лавров отметил, что российская сторона подтверждает предложение, которое сделал президент России Владимир Путин пару лет назад — объявить «встречный мораторий на размещение таких ракет во всех регионах мира при мерах верификации».

«От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу. Это печально», — добавил он.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT ситуацию с возможностью размещения в Европе ядерных ракет.

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