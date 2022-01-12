«Снять излишнюю напряжённость»: какие вопросы могут поднять на заседании Совета Россия — НАТО
- Legion-Media
12 января в 10:00 (12:00 мск) в Брюсселе начнётся заседание Совета Россия — НАТО.
Москву на переговорах будет представлять межведомственная делегация МИД РФ во главе с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко и Минобороны РФ, которую возглавит заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Как заявил журналистам Грушко, Москва исходит из того, что центром выступлений российской делегации будут инициативы РФ о гарантиях безопасности.
Напомним, в середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые входят, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения блока, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза.
Грушко также назвал предстоящее заседание Совета Россия — НАТО неформальным, подчеркнув, что повестка предстоящей встречи отсутствует, поскольку в результате «недружественных действий» альянса в структуре совета «нет ни одного дипломатического представителя».
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что США желают восстановить работу Совета Россия — НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, «по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине».
Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря во время совместной пресс-конференции с украинским вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, на заседании Совета Россия — НАТО руководство блока сосредоточится на вопросах европейской безопасности, «транспарентности, связанной с военной деятельностью», снижения рисков и контроля над вооружениями.
«Мы прислушаемся к тем вопросам, которые беспокоят Россию, но любой конструктивный диалог здесь должен также принять во внимание нашу обеспокоенность в том, что касается действий России, — отметил Столтенберг. — И проходить он должен в консультации с Украиной».
Как подчеркнул генсек НАТО, принимать решение о том, когда украинская сторона будет готова к членству в блоке, — «это дело Украины и 30 государств — союзников по НАТО. Никто другой не имеет права говорить что-то на этот счёт», — заявил он.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг
- © AP Photo/Olivier Matthys
При этом Столтенберг назвал Совет Россия — НАТО «важной площадкой» для консультаций и диалога с Москвой. По его словам, со стороны альянса есть политическая воля «участвовать в процессе, который может помочь избежать нового вооружённого конфликта в Европе».
В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила накануне заседания, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения блока. Она подчеркнула, что любое решение такого рода по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной.
После обсуждений в Женеве
Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности в закрытом формате. В МИД РФ назвали этот диалог сложным и долгим, но вместе с тем очень профессиональным, глубоким и конкретным. При этом в ведомстве отметили, что стороны не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО.
В заявлении МИД РФ по итогам переговоров отмечается, что во время беседы Москва и Вашингтон подробно обсуждали предложенные Россией два проекта документов по гарантиям безопасности, касающиеся РФ, США и НАТО. Москва на переговорах подчеркнула необходимость «обеспечить правовой, юридически обязывающий характер соответствующих гарантий, прежде всего недопустимости дальнейшего расширения НАТО».
Вместе с тем в Кремле заявили, что в переговорах с США по гарантиям безопасности не видят «существенного повода для оптимизма», подчеркнув, что Москве «важен результат», а не «процесс ради процесса».
В свою очередь, Белый дом назвал переговоры с российской стороной откровенными и прямолинейными.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, заявила во время брифинга, что Соединённые Штаты дали понять, что открыты для «обсуждения будущего определённых ракетных комплексов в Европе» — по аналогии с тем, что предусматривал ныне недействующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.
«Мы довели до сведения, что также открыты для обсуждения путей установления взаимных ограничений на размер и масштаб военных учений и для повышения их прозрачности, также на взаимной основе. Мы понимаем, что это тоже станет темой обсуждения в Совете Россия — НАТО и на встрече ОБСЕ на этой неделе», — сказала Шерман.
Однако Вашингтон «твёрдо» отверг предложения по безопасности, выдвинутые Россией, которые «не устраивают США», заявила Шерман. В частности, по её словам, Соединённые Штаты не позволят никому «захлопнуть» политику «открытых дверей» НАТО.
«Мы не будем отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с США. И мы не будем принимать решения об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО», — подчеркнула она.
Кроме того, Шерман заявила, что отсутствие своих агрессивных намерений против Украины Москва может доказать путём «деэскалации» и возвращения в казармы войск, якобы сосредоточенных вдоль украинских границ.
В ответ в посольстве РФ в США отметили, что не понимают логику Шерман, которая заявляет, что России следует вернуть свои войска в казармы либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель, в условиях, когда Вашингтон не намерен обсуждать с Россией численность своих военных в Европе.
«Это наш выбор — где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России», — говорится в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице дипведомства в Twitter.
It is our choice where and when to conduct military exercises on our national territory. We will continue to conduct them because it meets 🇷🇺 security interests.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022
«Главное — открыть трек»
Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, Вашингтон не просто так после переговоров в Женеве подробно высказался на тему Украины.
«Не зря этот вопрос поднял на днях и генсек НАТО, подчеркнув, что блок на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО будет сконцентрирован в том числе на транспарентности, связанной с военной деятельностью. Говоря об этом, он имеет в виду ситуацию вокруг Украины и голословные обвинения в адрес России насчёт эскалации напряжённости у украинской границы», — сказал аналитик.
Однако Россия не раз заявляла о том, что никому не угрожает и смотрит на ситуацию совсем под другим углом, отметил Данюк.
«Москву очень сильно беспокоит, что на украинской территории разворачивается военная инфраструктура НАТО. Россия считает это угрозой своей нацбезопасности. Но альянс вместе с США хочет говорить совсем о другом — о своих голословных обвинениях. Такая повестка Москву в корне не устраивает», — констатировал эксперт.
По словам Данюка, сейчас США и НАТО создают видимость равноправных отношений с Киевом, заявляя о якобы невозможности принимать решения по Украине без Украины.
«На деле же ни о какой равноправности речи быть не может. Однако Вашингтон и НАТО всерьёз полагают, что кто-то поверит в то, что они считаются с Киевом как с партнёром. Но всё это делается во многом для того, чтобы не обсуждать вопрос нерасширения НАТО на восток», — отметил аналитик.
- Кремль
- AP
Вместе с тем эксперт считает, что сам факт проведения заседания Совета Россия — НАТО говорит о том, что Североатлантический альянс крайне серьёзно относится к тем требованиям, которые Москва выдвинула блоку и США в виде гарантий безопасности.
«Причём эти переговоры важны не только для РФ и альянса, но и для всего мира. Россия и НАТО, имеющие свой внушительный ядерный и военный потенциал, формируют международную глобальную безопасность и стратегическую стабильность», — пояснил эксперт.
Данюк также отметил, что Москва хочет видеть конкретный результат по итогам взаимодействия с натовским руководством и американскими партнёрами.
«И это может быть решение блока о непродвижении своей инфраструктуры на восток, минимизация либо вообще отказ от военных манёвров у российских границ, а также реализация тех положений, которые изложены в документах по безопасности, предложенных Россией», — сказал аналитик.
Однако, несмотря на то что факт коммуникации России и НАТО — сигнал позитивный, всё же не стоит рассчитывать на какие-либо прорывные договорённости, считает Данюк.
«Ведь риторика США и НАТО уже сейчас свидетельствует о том, что альянс и Вашингтон на разных уровнях будут продолжать противодействовать России, которую они намеренно представляют угрозой, чтобы раскручивать свои огромные военные бюджеты. А для этого им надо сохранять иллюзию того, что Москва непредсказуемая, агрессивная и якобы готова вот-вот напасть на всех: и на Украину, и на Прибалтику, и на ту же Польшу», — сказал аналитик.
В свою очередь, эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил, что неслучайно в заявлениях российской делегации на предстоящем заседании Совета России — НАТО ключевой темой будут именно гарантии безопасности, предложенные РФ.
«Они позволили бы внести ясность на ближайшую перспективу в отношения сторон, исключить обстановку неопределённости и нервозности, которая присутствует из-за наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, что ведёт к ухудшению военно-политической обстановки», — пояснил аналитик в беседе с RT.
При этом предстоящие переговоры России с натовским руководством и американскими партнёрами Ермаков назвал «крайне нужными и полезными».
«Сейчас для сторон главное — открыть трек, посвящённый кооперации в целом и между военными в частности. Необходимо разморозить эти контакты и сделать продуктивным взаимодействие, чтобы на уровне экспертов можно было обмениваться достаточно чувствительной информацией, снять излишнюю напряжённость и всё-таки сблизить позиции», — заключил эксперт.
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