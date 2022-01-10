В Белом доме назвали откровенными переговоры России и США по безопасности

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Российско-американские консультации, посвящённые вопросам гарантий безопасности, были искренними и открытыми. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме назвали откровенными переговоры России и США по безопасности
  • AP
  • © Denis Balibouse

«Конечно, эти переговоры были откровенными и прямолинейными», — сказала Псаки.

Она добавила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе с Украиной, в казармы».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация на переговорах России и США по гарантиям безопасности не является безнадёжной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным делать выводы о прошедших в Женеве переговорах американской и российской делегаций по гарантиям безопасности. 

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