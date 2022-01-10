В МИД России назвали небезнадёжной ситуацию на переговорах по безопасности с США

Ситуация на переговорах России и США по гарантиям безопасности не является безнадёжной. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Я не считаю ситуацию безнадёжной. Я думаю, что полезность проведённых в Женеве переговоров состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.

Рябков добавил, что на встрече вещи были названы своими именами. Это, по словам дипломата, оказывает оздоровительный эффект на отношения с Западом.

Ранее в российском МИД заявили, что НАТО должно сделать шаг навстречу российским предложениям.