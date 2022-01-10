Рябков: НАТО должно сделать шаг навстречу предложениям России по гарантиям безопасности

Россия надеется, что у НАТО сложится лучшее понимание, что в тупик диалог по гарантиям безопасности нельзя заводить, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Я надеюсь, что за завтрашний день... в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее, большее понимание того, что в тупик это всё заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России», — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что это должен быть «шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации её позиции по ключевым вопросам».

По словам Рябкова, «если этого против ожиданий не произойдёт, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учётом всей совокупности факторов».

Как добавил замглавы МИД, «очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего Европейского континента».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.