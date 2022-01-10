Генсек НАТО заявил, что диалог с Россией нужен для недопущения конфликта в Европе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.
Генсек НАТО заявил, что диалог с Россией нужен для недопущения конфликта в Европе
  • ©Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Столтенберг подчеркнул, что приветствует встречу Совета Россия — НАТО и переговоры в Женеве между американской и российской сторонами.

«Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперёд, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу. Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим всё на этой неделе. Но я надеюсь, что имеется воля с обеих сторон начать этот процесс, не допустить новый вооружённый конфликт в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что диалог с США по гарантиям безопасности в Женеве может ограничиться одной встречей, если Соединённые Штаты не выразят готовности обсуждать озабоченности российской стороны.

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