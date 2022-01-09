Рябков не исключил, что диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что диалог с США по гарантиям безопасности в Женеве может ограничиться одной встречей, если Соединённые Штаты не выразят готовности обсуждать озабоченности российской стороны. Об этом сообщило РИА Новости.
Рябков не исключил, что диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей
  • РИА Новости

«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий», — заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам замглавы МИД России, у США, а особенно у их «группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт».

Он отметил, что российская делегация едет в Женеву с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить на поставленных Россией условиях.

Также Рябков заявил, что Россия исключает уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности.

9—10 января Россия и США в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить