Рябков не исключил, что диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что диалог с США по гарантиям безопасности в Женеве может ограничиться одной встречей, если Соединённые Штаты не выразят готовности обсуждать озабоченности российской стороны. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий», — заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам замглавы МИД России, у США, а особенно у их «группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт».

Он отметил, что российская делегация едет в Женеву с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить на поставленных Россией условиях.

Также Рябков заявил, что Россия исключает уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности.

9—10 января Россия и США в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.