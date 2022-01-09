Рябков не исключил, что диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей
- РИА Новости
«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий», — заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам замглавы МИД России, у США, а особенно у их «группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт».
Он отметил, что российская делегация едет в Женеву с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить на поставленных Россией условиях.
Также Рябков заявил, что Россия исключает уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности.
9—10 января Россия и США в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.