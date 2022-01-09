Рябков: Россия исключает уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности
- РИА Новости
«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнёмся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Он отметил, что полностью исключено, что Россия пойдёт на уступки под подавлением и в режиме угроз.
«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдём ни на какие уступки», — отметил дипломат.
9—10 января Россия и США в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
Ранее сообщалось, что США настроены на предстоящие переговоры с Российской Федерацией не оптимистично, а реалистично.