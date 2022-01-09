В МИД России посоветовали «поднять себе настроение» перед переговорами в Женеве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» шутливо посоветовала американским партнёрам «поднять себе настроение» в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы в Женеве.

Об этом пишет РИА Новости.

«Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — заявила Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщение американской стороны.

Ранее сообщалось, что США настроены на предстоящие переговоры с Российской Федерацией не оптимистично, а реалистично.

10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.

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