В МИД России посоветовали «поднять себе настроение» перед переговорами в Женеве
Об этом пишет РИА Новости.
«Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — заявила Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщение американской стороны.
Ранее сообщалось, что США настроены на предстоящие переговоры с Российской Федерацией не оптимистично, а реалистично.
10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.
12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.