Грушко представит российское дипведомство на заседании Совета Россия — НАТО 12 января

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко будет представлять российское дипведомство на предстоящем 12 января в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО.

Об этом он сам заявил ТАСС.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.