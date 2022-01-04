Грушко представит российское дипведомство на заседании Совета Россия — НАТО 12 января
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Об этом он сам заявил ТАСС.
«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января.
В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.