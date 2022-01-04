Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания совета Россия — НАТО 12 января

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания совета Россия — НАТО 12 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы НАТО.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.