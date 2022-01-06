Первый замгоссекретаря Шерман проведет 10 января переговоры с Рябковым в Женеве

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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 10 января в Женеве примет участие в переговорах по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.
Первый замгоссекретаря Шерман проведет 10 января переговоры с Рябковым в Женеве
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

«В Женеве 10 января заместитель госсекретаря возглавит делегацию США на внеочередном заседании двустороннего российско-американского диалога по стратегической стабильности», — заявили в Госдепартаменте.

В Брюсселе Шерман 12 января возглавит делегацию США на заседании Совета Россия — НАТО.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «достаточно жёстким» подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности.

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