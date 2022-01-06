Первый замгоссекретаря Шерман проведет 10 января переговоры с Рябковым в Женеве

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 10 января в Женеве примет участие в переговорах по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

AP

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. «В Женеве 10 января заместитель госсекретаря возглавит делегацию США на внеочередном заседании двустороннего российско-американского диалога по стратегической стабильности», — заявили в Госдепартаменте. В Брюсселе Шерман 12 января возглавит делегацию США на заседании Совета Россия — НАТО. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «достаточно жёстким» подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности.