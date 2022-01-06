Первый замгоссекретаря Шерман проведет 10 января переговоры с Рябковым в Женеве
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
«В Женеве 10 января заместитель госсекретаря возглавит делегацию США на внеочередном заседании двустороннего российско-американского диалога по стратегической стабильности», — заявили в Госдепартаменте.
В Брюсселе Шерман 12 января возглавит делегацию США на заседании Совета Россия — НАТО.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «достаточно жёстким» подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности.