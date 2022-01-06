Рябков назвал «достаточно жёстким» подход России в переговорах по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «достаточно жёстким» подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности.
Рябков назвал «достаточно жёстким» подход России в переговорах по гарантиям безопасности
  • РИА Новости
  • © Гавриил Григоров

«Наш подход, я признаю это, достаточно жёсткий», — заявил Рябков в беседе с газетой «Известия».

По его словам, «непродвижение НАТО ближе к рубежам России, неприём новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера — всё это абсолютно необходимые, неотъемлемые элементы переговоров».

Ранее пресс-секретарь Белого дома объявила, что США не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по стратегической безопасности.

Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить