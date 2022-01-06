Рябков назвал «достаточно жёстким» подход России в переговорах по гарантиям безопасности
- РИА Новости
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«Наш подход, я признаю это, достаточно жёсткий», — заявил Рябков в беседе с газетой «Известия».
По его словам, «непродвижение НАТО ближе к рубежам России, неприём новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера — всё это абсолютно необходимые, неотъемлемые элементы переговоров».
Ранее пресс-секретарь Белого дома объявила, что США не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по стратегической безопасности.
Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.