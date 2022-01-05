Представитель Белого дома Псаки заявила, что США не намерены «по пунктам» отвечать России

США не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по стратегической безопасности, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«От России поступил ряд предложений... Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах», — цитирует РИА Новости Псаки.

Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.

Российскую сторону на данной встрече представит делегация во главе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, американскую же делегацию возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.