Представитель Белого дома Псаки заявила, что США не намерены «по пунктам» отвечать России
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«От России поступил ряд предложений... Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах», — цитирует РИА Новости Псаки.
Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.
Российскую сторону на данной встрече представит делегация во главе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, американскую же делегацию возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.