Лавров заявил, что Россия не позволит США «замотать» инициативу о гарантиях безопасности
- AP
«Отмечу: «замотать» наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США.
Российскую сторону на данной встрече представит делегация во главе с замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую же делегацию возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.