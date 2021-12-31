Лавров заявил, что Россия не позволит США «замотать» инициативу о гарантиях безопасности

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Россия не позволит США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия не позволит США «замотать» инициативу о гарантиях безопасности
  • AP

«Отмечу: «замотать» наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США.

Российскую сторону на данной встрече представит делегация во главе с замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую же делегацию возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. 

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