Захарова рассказала о планируемых переговорах России и США в Женеве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планируемых переговорах российской и американской сторон в Женеве.
Захарова рассказала о планируемых переговорах России и США в Женеве
  • РИА Новости

«10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, Россия на переговорах в Женеве будет добиваться от США твёрдых гарантий безопасности.

Ранее Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.

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