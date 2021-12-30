Захарова рассказала о планируемых переговорах России и США в Женеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планируемых переговорах российской и американской сторон в Женеве.

«10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, Россия на переговорах в Женеве будет добиваться от США твёрдых гарантий безопасности.

Ранее Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.