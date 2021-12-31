Путин и Байден выразили готовность к диалогу по вопросам безопасности
- Reuters
«Выражена обоюдная готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам», — говорится в сообщении.
Лидеры подтвердили, что переговоры России и США состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января.
К тому же 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.