В Госдепе заявили о возможности прогресса на переговорах России и США по безопасности

Американская сторона будет приветствовать прогресс на переговорах Вашингтона и Москвы по гарантиям безопасности, улучшение ситуации возможно. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы верим, что можем добиться прогресса... США будут приветствовать реальный прогресс посредством дипломатии», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции после переговоров в Женеве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры российской и американской делегаций по гарантиям безопасности были долгими, глубокими и конкретными.

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности длились почти восемь часов.