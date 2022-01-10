В Госдепе заявили о возможности прогресса на переговорах России и США по безопасности

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Американская сторона будет приветствовать прогресс на переговорах Вашингтона и Москвы по гарантиям безопасности, улучшение ситуации возможно. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
В Госдепе заявили о возможности прогресса на переговорах России и США по безопасности
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мы верим, что можем добиться прогресса... США будут приветствовать реальный прогресс посредством дипломатии», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции после переговоров в Женеве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры российской и американской делегаций по гарантиям безопасности были долгими, глубокими и конкретными.

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности длились почти восемь часов.

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