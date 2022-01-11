Песков заявил об отсутствии дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.

Он рассказал, что в рамках консультаций с США предстоит ещё несколько раундов, которые позволят составить более чёткую картину ситуации.

По словам Пескова, «сейчас ещё, к сожалению, какие-то выводы делать невозможно».

«Каких-то чётких дедлайнов здесь нет, их, конечно, никто не ставит», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что есть лишь позиция Москвы, заключающаяся в том, что её «абсолютно не устроит бесконечное затягивание» данного процесса.

Также Песков заявил, что в Кремле пока не увидели существенного повода для оптимизма в переговорах с США по гарантиям безопасности.

При этом он отметил, что замглавы МИД России Сергей Рябков, возглавивший российскую делегацию на переговорах с США в Женеве, дал позитивную оценку характеру этих консультаций. По его словам, переговоры были «открытые, субстантивные и прямые».