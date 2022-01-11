Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не увидели существенного повода для оптимизма в переговорах с США по гарантиям безопасности.

«Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим», — сказал Песков.

Он отметил, что замглавы МИД России Сергей Рябков, возглавивший российскую делегацию на переговорах с США в Женеве, дал позитивную оценку характеру этих консультаций.

«Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые, но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, «по результату пока сказать нечего».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российско-американские консультации, посвящённые вопросам гарантий безопасности, были искренними и открытыми.

Также замглавы МИД России Рябков заявил, что ситуация на переговорах с США по гарантиям безопасности не является безнадёжной.