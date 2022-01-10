Рябков заявил об отсутствии у России намерений «напасть» на Украину

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Российская сторона в ходе переговоров по безопасности с США объяснила, что не имеет никаких намерений «напасть» на Украину. Об этом в ходе брифинга по итогам переговоров заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил об отсутствии у России намерений «напасть» на Украину
  • РИА Новости

«Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может», — сказал Рябков.

По его словам, все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Замглавы МИД России подчеркнул, что «нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи».

В декабре Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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