«Миру не хватает стратегической стабильности»: как изменилась ситуация спустя два года после выхода США из ДРСМД

Два года назад США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Негативные последствия этого шага мир ощущает до сих пор, констатируют опрошенные RT аналитики. Фактическая ликвидация соглашения, заключённого между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в 1987 году, поставила под угрозу глобальную стратегическую стабильность. Однако политологи считают, что с приходом к власти в Белом доме новой администрации во главе с Джо Байденом шансы на возобновление диалога несколько выросли.

С момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прошло два года. Эксперты отмечают, что этот шаг Вашингтона, который привёл к развалу соглашения, серьёзно пошатнул основы глобальной системы стратегической стабильности.

«Негативные последствия этой ситуации мы наблюдаем сейчас во внешнеполитическом поле: несомненно, сегодня миру не хватает стратегической стабильности. Выходом США из ДРСМД была разрушена система безопасности, которая, кроме Европы, присутствовала также в Юго-Восточной Азии и зоне АТР. Осложнило ситуацию также то, что США начали договариваться со своими более слабыми союзниками о размещении на их территории систем ПРО либо пусковых установок с ракетами малой и средней дальности», — пояснил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Также по теме «Тренд современной американской политики»: почему в США обсуждается возобновление ядерных испытаний США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если президент даст соответствующее указание. Об этом заявил...

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва и Вашингтон подписали 8 декабря 1987 года.

Тогда СССР и США договорились полностью уничтожить ракеты наземного базирования, дальность полёта которых составляла от 500 до 5,5 тыс. км, и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал баллистические ракеты Р-12 и Р-14, РК-55, комплексы «Пионер», «Темп-С», а также в качестве жеста доброй воли и комплекс «Ока», дальность которого не превышала 400 км. Американская сторона, в свою очередь, избавилась от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

Несмотря на то что Российская Федерация как правопреемница СССР на протяжении последних десятилетий следовала условиям договора, Вашингтон регулярно обвинял Москву в его нарушении.

В 2014 году президент США Барак Обама направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором впервые на уровне глав государств обвинил российскую сторону в несоблюдении условий соглашения.

Односторонний выход Вашингтона из соглашения обсуждался в США с 2017 года, а в 2018-м заявления о намерении американской стороны денонсировать договор начали поступать от высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа, включая госсекретаря Майка Помпео и занимавшего тогда пост советника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

В результате в 2018 году Вашингтон заявил, что покинет договор из-за российской крылатой ракеты 9М729, которая, по утверждению Вашингтона, якобы способна преодолеть дистанцию свыше 500 км. 2 августа 2019-го Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из договора.

Стоит отметить, что Дональд Трамп, а также представители его администрации заявляли, что восстановление ДРСМД возможно, однако при этом ставили заведомо невыполнимые условия: например, уничтожение российской стороной всех образцов ракет 9М729.

Ещё одним условием реанимации ДРСМД была конвертация этого соглашения в трёхсторонний договор с участием Китая. Россия неоднократно заявляла, что не имеет возможности подключить Пекин к этому процессу, однако Вашингтон продолжал настаивать на выполнении этого требования.

После выхода США из ДРСМД Москва предложила странам Европы присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия не станет размещать ракеты, на которые распространялось действие ДРСМД, в тех регионах, где не будут развёрнуты аналогичные американские системы.

Однако инициатива Москвы по добровольному мораторию была отвергнута: в НАТО и государствах Европы заявили, что она «не вызывает доверия».

Открытое небо и СНВ-III

При администрации Трампа также неопределённой оставалась и судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который должен был прекратить своё действие в феврале 2021 года. В мае 2020 года замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что Белый дом намерен дать сроку действия договора истечь.

Российский дипломат тогда также заявил, что «именно Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договорённостей в области контроля над вооружениями». При этом Рябков отметил невозможность подключения к договору Китая, чего опять же требовала американская сторона.

Ситуация несколько изменилась с приходом на пост президента США демократа Джо Байдена. Сразу же после своей инаугурации Байден на пять лет продлил действие СНВ-III без дополнительных условий.

16 июня 2021 г. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева) во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж

РИА Новости

© Михаил Метцель

Комментируя подход новой администрации Белого дома к вопросу поддержания стратегической стабильности, аналитики отмечают, что позиция США по этому направлению стала более взвешенной, несмотря на сохранение конфронтационного общеполитического курса по отношению к Москве.

«Администрация Байдена пошла на продление договора СНВ-III, несмотря на то, что технически это сделать было очень сложно, ведь времени для консультаций и пролонгации договора было крайне мало. В целом подход администрации Байдена более взвешенный, если сравнивать его с позицией администрации Трампа, которая, по сути, лишь искала различные предлоги для того, чтобы не идти на контакт с Россией по этим вопросам», — подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Также по теме Недоверительные отношения: как выход Вашингтона из ДОН может повлиять на встречу Путина и Байдена Договор по открытому небу (ДОН) теряет свою жизнеспособность без участия в нём США и России, заявил пресс-секретарь президента РФ...

Стоит напомнить, что Джо Байден, будучи сенатором, в 1980-х годах лично участвовал в создании ДРСМД и даже несколько раз посещал СССР в составе американской делегации на консультациях по этому вопросу.

Несмотря на продление СНВ-III, демократ не стал пересматривать решение Трампа о выводе Вашингтона из ещё одного соглашения — Договора по открытому небу.

В конце мая этого года американская сторона известила МИД РФ о том, что не намерена возвращаться в это соглашение. В Москве впоследствии отметили, что без участия США и России ДОН утрачивает жизнеспособность, несмотря на желание других участников (например, той же Германии) сохранить его действие.

Юрий Кнутов отмечает, что, несмотря на желание администрации Байдена сохранить функционал системы контроля за стратегическими вооружениями, которая была установлена после холодной войны, в США есть силы, которые хотят снять все ограничения в этом вопросе.

«С юридической точки зрения взять и просто отменить решение по ДРСМД Байден не мог. При этом в Договор об открытом небе США ещё могли вернуться, но под давлением агрессивного республиканского лобби Байден на это не решился, хотя он, как политик, сформировавшийся в период холодной войны, хорошо знал о возможных угрозах развязывания третьей мировой ядерной войны, которые возникали в разное время», — говорит эксперт.

«Я питаю надежды»

В июне американские СМИ со ссылкой на источники в сенате США и ЕС сообщили, что страны НАТО по итогам саммита альянса в Брюсселе якобы могут объявить о том, что выступают против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Издание Defense News, распространившее эту информацию, отмечало, что НАТО рассматривает такой шаг как способ снизить напряжённость в отношениях с Россией в преддверии встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоялась 16 июня в Женеве.

Однако по итогам саммита лидеры стран НАТО выступили с противоположным заявлением — о том, что не считают приемлемым предложение Москвы о моратории на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия ДРСМД.

Также по теме «Оправдать свои действия»: как США игнорируют предложения России в сфере контроля за вооружениями Посольство России в США призвало Вашингтон задуматься над предложением президента РФ по деэскалации обстановки в Европе в условиях...

«Предложение России о моратории на развёртывание ракет средней дальности в Европе идёт вразрез с односторонним и продолжающимся развёртыванием РФ таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами её европейской территории; поэтому это предложение не вызывает доверия и не является приемлемым», — говорилось в итоговом документе.

В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков 29 июля констатировал, что позиция США по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности не изменилась и что обсуждать эту тему предметно они не готовы. Это заявление прозвучало вскоре после начала в Женеве переговоров с представителями США.

«В моём понимании их подход к этому нашему предложению сводится к тому, что мы пытаемся увести в сторону дискуссию, что по-прежнему корень проблемы якобы в нарушении Россией ныне уже несуществующего договора. Разница в том, что они смотрят в прошлое, а мы смотрим в будущее здесь», — приводит слова российского дипломата Интерфакс.

Рябков добавил, что когда подобные ракетные системы появятся в Европе, Россия вынуждена будет на это отреагировать — «и реагировать твёрдо, убедительно, военно-техническими мерами».

«Это приведёт к ослаблению европейской безопасности, однозначно, и безопасности США. Зачем им это нужно, я не понимаю. Мы призываем их договариваться, пока ещё не поздно», — подчеркнул дипломат.

Несмотря на это, Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — сказал президент США журналистам.

С точки зрения Юрия Кнутова, в конечном итоге Россия и США смогут преодолеть разногласия, поскольку эти вопросы имеют большое значение для безопасности всего мира.

«После встречи Байдена и Путина было принято решение о создании рабочих групп, которые будут заниматься вопросами стратегической стабильности. Несмотря на то что там остаётся много белых пятен, эти переговоры позволят найти общие точки и двигаться в направлении деэскалации напряжённости», — прогнозирует эксперт.

Это мнение разделяет и Александр Михайлов.

«Сегодня России и США как крупнейшим ядерным державам необходимо говорить друг с другом о коллективной безопасности на глобальном уровне, потому что затянувшийся двусторонний внешнеполитический многогранный конфликт в какой-то момент из-за проблем с определёнными политиками вполне мог принять форму горячего или даже ядерного конфликта. Думаю, США ещё пересмотрят старые соглашения, в том числе предложат включить в них и новые виды оружия, после чего вместе с Россией вернутся к взаимному контролю над вооружениями», — резюмировал Михайлов.